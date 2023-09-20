نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير السعودية يستقبل أمين الرئاسة المصرية للتهنئة باليوم الوطني الـ93 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية في مصر، اليوم الأربعاء، بمقر السفارة، أمين الرئاسة المصرية عبدالعزيز الشريف.

ونقل أمين الرئاسة المصرية خلال الاستقبال تحيات وتهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني الـ93، متمنيًا للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

كما جرى، وفق بيان صادر عن سفارة السعودية في مصر، استعراض العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.