العالم اليوم - مصر تهدف لزيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.8 مليون فدان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 03:23 مساءً - قال مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، إن مصر تستهدف في الموسم المقبل، زيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.8 مليون فدان من 3.2 مليون فدان.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022-2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023-2024".

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التغيرات في التركيب المحصولي للموسم الزراعي القادم، 2023-2024، مُقارنةً بالموسم السابق 2022-2023؛ مؤكدًا أنه من المُستهدف زيادة محاصيل:

وأكد الوزير، أن الموسم الزراعي 2022-2023، شهد مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180 بالمئة.

ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2023-2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية.

وتطرَّق الوزير، إلى أهم المحددات التي تم أخذها في الاعتبار لإعداد دراسة التراكيب المحصولية للموسم الزراعي 2023-2024، مُوضحًا أنها تتمثل في: