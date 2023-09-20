العالم اليوم - الأمم المتحدة.. اجتماع لبحث أوضاع حقوق الإنسان في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 04:20 مساءً - عقد، يوم الأربعاء، اجتماع وزاري لبحث أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولدى مخاطبته الاجتماع الوزراء، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث إن الوضع في السودان يتدهور وهناك أعمال عنف على أساس عرقي، ودعا إلى محادثات جادة من أجل تسوية الأزمة ووقف القتال.

أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان

ندعو لتوحيد الجهود للاستجابة للموقف الإنساني بالسودان.

دعونا الأطراف السودانية كافة للحضور إلى جدة.

ندعو المانحين الدوليين للمشاركة وتقليل معاناة السودانيين.

نواصل جهدنا للتوصل لحل سياسي مستدام في السودان.

يجب تسهيل وصول المواد الإغاثية للسودانيين.

وزير الخارجية المصري سامح شكري: