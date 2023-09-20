نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يبجثون عن المخدرات والمفقودين..تكريم الكلاب القدامى في عرض عسكري (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في عرض عسكري تقليدي في تشيلي ترأسه الرئيس جابرييل بوريتش شارك فيه أكثر من 7000 جندي من الجيش والقوات الجوية والشرطة والبحرية بالإضافة إلى أبطال آخرين.



ضم العرض فريق الكلاب البوليسية الذين يعد دورهم أساسيًا في عمليات مكافحة المخدرات والبحث عن المواد المتفجرة والأشخاص الذين خطفوا انتباه الجميع ولامسوا أذهان الجميع العشرات من كلاب الراعي الألماني والمسترد الذهبي جنبًا إلى جنب مع ضباط مدرسة تدريب الكلاب.



تقدم العرض الكلاب القدامى والجراء الذين سيبدأون دخولهم الخدمة من بين 73 كلابًا عرضت في متنزه باركي أوهيجينز في العاصمة التشيلية.



ودّع الخدمة سبعة كلاب دوكيسا، وديربي، وكايلين، وكلير، وديجون، وكولومبيا، وكوفي.



في الوقت نفسه، انضمت أربع إناث وثلاثة ذكور تتراوح أعمارهم بين السابعة والتاسعة

لم يتردد الحاضرون في التعبير عن فرحتهم برؤية الجراء واحتفلوا بتميزهم في العرض

شارك في العرض العسكري أكثر من 7000 جندي من الجيش والقوات الجوية والشرطة والبحرية بالإضافة إلى وزراء وضيوف آخرين واستمر الحدث نحو ثلاث ساعات

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