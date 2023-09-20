نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجالية المصرية بأمريكا تدشن أكبر حملة لدعم مصر "مواطن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشنت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية أكبر حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك تحت شعار "مواطن" لدعم مصر، وذلك بمناسبة قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية والتي يحرص المصريون في الخارج على المشاركة الفعالة فيها.

وجاء تشكيل الحملة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية على النحو التالي: المهندس طارق سليمان رئيس النادي الثقافي، إيمان وهمان منسق الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، نشأت زنفل نائب رئيس النادي الثقافي، وهابي فهمي هلال منسق شئون الجالية.

وفي واشنطن إنجي جرجس منسق عام الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، ومن نشطاء الجالية عفاف حبشى، ياقوت، أيمن سمير، مها أحمد إبراهيم، وفتحيه حسن عبد الله.

أما في نيو جيرسي يدير الحملة جاكلين سعد رئيس الهيئة القبطي

نيو جيرسى، منى محفوظ السيد منسق الجاليه فى نيو جيرسى.

وفي كالفورنيا يدير حملة مواطن لدعم مصر رأفت صليب أحد قيادات العمل العام في الجالية المصرية.

وفي ذلك السياق قالت إيمان وهمان الكاتبة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تدشين حملة "مواطن" لدعم مصر، إنما يأتي حرصا منا على الحفاظ على الإنجازات التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية واستكمالا للمشروعات العملاقة التي حقق فيها الرئيس شوطا كبيرا.

ومن ناحيته قال المهندس طارق سليمان رئيس النادي الثقافي المصري بأمريكا، أن دعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي هو دعم لمصر لأنه استطاع أن ينقل مصر نقلة حضارية كبيرة ووضعها في مصاف دول العالم المتقدم.

فيما طالب نشأت زنفل أحد نشطاء العمل العام في الولايات المتحدة الأمريكية، أبناء الشعب المصري في الخارج والداخل على حد سواء بضرورة دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك استكمالا للنهضة التي تشهدها مصر على كافة المستويات.