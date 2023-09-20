العالم اليوم - بورصة دبي ترتفع لليوم الثالث بدعم من سهم "إعمار العقارية"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 05:22 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأربعاء، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بشأن سعر الفائدة، غير أن بورصة دبي خالفت الاتجاه وأغلقت على ارتفاع.

ويترقب المستثمرون مجموعة من قرارات البنوك المركزية بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع لتقييم آفاق النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المركزي الأميركي سعر الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سينصب على المسار المتوقع أن يسلكه البنك فيما يتعلق بالسياسات النقدية.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة المركزي الأميركي النقدية نظرا لربط معظم عملاتها بالدولار.

وتراجع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة إلى 11062 نقطة متأثرا بهبوط سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.8 بالمئة.

وبشكل منفصل، قالت الشركة السعودية أديس القابضة لخدمات الحفر لقطاع النفط والغاز إنها حددت السعر النهائي لطرحها العام الأولي، والذي قد يصل بقيمتها إلى 15.242 مليار ريال (4.06 مليار دولار).

وهبط المؤشر القطري 0.2 بالمئة إلى 10295 نقطة بفعل تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط التي تنعش اقتصاد الخليج قبيل صدور قرار الفائدة الأميركية، مع بقاء المستثمرين في حالة من الضبابية بشأن توقيت وصول سعر الفائدة إلى ذروته ومقدار الأثر الذي سيخلفه في الطلب على الطاقة.

وأغلق مؤشر أبوظبي بلا تغير عند 9823 نقطة.

لكن مؤشر دبي ارتفع 1.6 بالمئة إلى 4138 نقطة، ممددا مكاسبه لثالث جلسة، بدعم من قفزة 5.2 بالمئة لسهم إعمار العقارية.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.8 بالمئة إلى 19797 نقطة، منهيا مكاسب استمرت خمسة أيام، بسبب هبوط سهم البنك التجاري الدولي واحدا بالمئة.