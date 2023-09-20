العالم اليوم - مصر توافق على مشروع "جاسكو" لزيادة قدرة مجمع لمشتقات الغاز

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 06:27 مساءً - وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على منح الرخصة الزهبية، للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، من أجل تنفيذ مشروع لزيادة قدرة مجمع غازات الصحراء الغربية بخط الإنتاج الرابع بطاقة إنتاجية 600 مليون قدم مكعب يوميا.

وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن المشروع الذي يقام على مساحة 33 فدانا في منطقة النهضة الصناعية، بمحافظة الإسكندرية، يهدف إلى زيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 380 مليون دولار، ومن المقرر أن يوفر نحو 2500 فرصة عمل.

وتتوسع مصر في الفترة الأخيرة في تقديم "الرخص الذهبية" التي تهدف إلى تسريع مشروعات القطاع الخاص، والحد من البيروقراطية الحكومية.

وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء المصري أيضا على منح الرخصة الذهبية لشركة "إيجيبت سات أتو" بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو 50 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

ومن المتوقع أن يتيح 500 فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 300 مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024 ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات.