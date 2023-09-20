العالم اليوم - بعد قفزة جنونية في الأسعار.. مصر توقف تصدير البصل ثلاثة أشهر

انتم الان تتابعون خبر بعد قفزة جنونية في الأسعار.. مصر توقف تصدير البصل ثلاثة أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 08:25 مساءً - قررت الحكومة المصرية، الأربعاء، وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر العام الجاري، "في إطار ضبط الأسعار في الأسواق".

وشهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعات جنونية في الآونة الأخيرة، ووصل سعر الكيلو الواحد إلى حوالي 35 جنيها، وهو ما يأتي ضمن موجة تضخمية غير مسبوقة تعيشها البلاد بالتزامن مع ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.

وعادة ما كان البصل، الذي يدخل في أغلب وجبات المصريين، من أرخص الخضروات في البلاد، خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه، حيث تنتج أكثر من 3 ملايين طن سنويا وتستهلك حوالي مليوني طن، ليصبح لديها فائض أكثر من مليون طن سنويا، كما صدرت هذا العام 380 ألف طن، بحسب ما قاله الدكتور على خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، في تصريحات تلفزيونية.

وعزا خليل الارتفاعات الكبيرة في أسعار البصل إلى التجار الذين يعطشون السوق من أجل رفع السعر.\

يذكر أن معدل التضخم السنوي في مصر، وصل في أغسطس الماضي، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 بالمئة، مقابل 36.5 بالمئة في يوليو، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر.