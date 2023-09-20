العالم اليوم - البرلمان الإيراني يوافق على تنفيذ تجريبي لـ"قانون الحجاب"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 08:25 مساءً - وافق النواب الإيرانيون، يوم الأربعاء، على قانون مثير للجدل يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن "النواب وافقوا على تطبيق قانون (دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية من ثلاث سنوات). ولا يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور. تتخلى النساء بشكل متزايد في إيران منذ احتجاجات العام الماضي واسعة النطاق عن اتباع قواعد اللباس الصارمة في البلاد. اندلعت الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في الحبس عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس. وقتل مئات الأشخاص بينهم عشرات عناصر الأمن، فيما تم توقيف الآلاف في إطار ما وصفها مسؤولون "أعمال شغب" بتحريض من جهات خارجية.

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