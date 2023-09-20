ألمانيا: الاتفاق مع التشيك على إنشاء قوة عمل مشتركة لمحاربة مهربى البشر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 08:32 مساءً - أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فيزر اليوم /الأربعاء/ الاتفاق مع التشيك على إنشاء قوة عمل مشتركة لمكافحة مهربى البشر وأنه يجرى مناقشة ضم بولندا إليها.

وذكر راديو "براغ الدولي" أن ألمانيا تواجه فى الشهور الأخيرة تزايدا فى أعدادا المهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر بولندا والتشيك دون توفر الوثائق اللازمة.



يشار إلى أن هناك دعوات متزايدة من سياسيين وحكومات محلية بألمانيا إلى إعادة فرض عمليات التفتيش الدائمة على الحدود مع التشيك وبولندا للحد من حركة المهاجرين.