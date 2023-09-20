العالم اليوم - المغرب يخصص 11 مليار دولار لإعمار مناطق الزلزال

انتم الان تتابعون خبر المغرب يخصص 11 مليار دولار لإعمار مناطق الزلزال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 09:24 مساءً - ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس جلسة عمل بقصره في الرباط، رسمت مشروعا لإعادة إعمار المناطق المنكوبة من الزلزال الأخير، وخصصت مبالغ لذلك.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بيان للديوان الملكي، الأربعاء، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل بقصره بالرباط، خصصت لإعادة إعمار 6 مناطق منكوبة من الزلزال بمبلغ 120 مليار درهم (نحو 11.7 مليار دولار)، على مدى 5 سنوات.

وأضاف البيان أن البرنامج العاجل موجه لإعادة إعمار مناطق مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، بما يشمل في المجمل 4.2 مليون من السكان.

وتأتي جلسة العمل الجديدة امتدادا لتوجيهات الملك محمد السادس، في الأسابيع الماضية، والتي وضعت برنامجا مدروسا للاستجابة للزلزال.

وسيعمل هذا البرنامج، الذي تم إعداده على أساس تشخيص محدد للاحتياجات، إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، طبقا للتدابير الاستعجالية المقررة، ومن جهة أخرى، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.

ويتمحور البرنامج حول أربعة مكونات أساسية :

إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنية التحتية.

فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية.

تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال.

تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية.

كما يتضمن إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، مواد غذائية)، بكل جهة، وذلك بهدف التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية.

وخلال جلسة العمل هذه، دعا العاهل المغربي، الحكومة، إلى تنفيذ هذه الخطة على مستوى كل من الأقاليم والعمالة المتضررة.