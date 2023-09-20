العالم اليوم - مصرف الإمارات المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 11:20 مساءً - قرر مصرف الإمارات المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وذلك عقب تثبيت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة كما هو متوقع.

وقال مصرف الإمارات المركزي، في بيان الأربعاء، إنه أبقى "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40 بالمئة، كما أبقى على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي الإماراتي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة، بحسب البيان.

وكانت لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأميركي صوتت، الأربعاء، لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، فيما توقعت زيادة إضافية لها قبل نهاية العام لخفض التضخم.

وقال البنك المركزي في بيان إن قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة يمنح المسؤولين الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتبعاتها على السياسة النقدية".

وبعد رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس من العام الماضي، انخفض التضخم بشكل حاد لكنه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي المتمثل في 2 في المئة سنويا، ما يبقي الضغط على المسؤولين للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إن النشاط الاقتصادي يتوسع "بوتيرة قوية"، مشيرا إلى زيادة الوظائف وانخفاض معدل البطالة.

وكانت مجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية أحيت الآمال في أن يبطئ صناع السياسات وتيرة الزيادات في الأسعار دون التسبب في ركود.