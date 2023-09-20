العالم اليوم - الذهب يقلص مكاسبه بعد تشديد "باول" لهجته إزاء أسعار الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 11:20 مساءً - قلصت أسعار الذهب مكاسبها بعد إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، وإن توقع تشديد السياسة النقدية في المستقبل.

وبحلول الساعة 1841 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1942.19 دولار للأونصة، وذلك بعد أن صعدت 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وزادت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1967.10 دولار للأونصة.

وقال جيروم باول، رئيس البنك المركزي إن المسؤولين سيواصلون عقد "اجتماع تلو الآخر" بشأن أسعار الفائدة و"مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مواتيا".

وقلل متعاملون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد صدور القرار مباشرة.

وقلص الدولار خسائره وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد قرار البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.45 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 932.61 دولار. وزاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1273.70 دولار.