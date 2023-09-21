العالم اليوم - سلطان الجابر يحث على العمل "من أجل كوكب واحد وطموح واحد"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 11:21 صباحاً - حث الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، العالم على العمل معا "من أجل كوكب واحد وطموح واحد".

وذكر الجابر، خلال قمة "الطموح المناخي" التي عقدت في نيويورك على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة:

نحن بحاجة إلى الطاقة وسماع أصوات شبابنا.

نحن بحاجة إلى مواهب ورؤوس أموال الشركات والمؤسسات الخيرية.

نحن بحاجة إلى حكمة الشعوب الأصلية، وجميع الأديان، وجميع المجتمعات، وجميع الصناعات، وجميع الشركات، وجميع الشعوب التي تعمل معا من أجل كوكب واحد وطموح واحد.

أعتقد أنه في مواجهة أزمة المناخ، يمكننا - وسنقوم بذلك - إعادة اكتشاف أعظم قوة للإنسانية.

وترأس أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، قمة "الطموح المناخي" التي عقدت ليوم واحد بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك.

ونوه غوتيريش، في بيان له في افتتاح القمة، إلى تركيز أعمال القمة على المهمة الملحة ممثلة في تسريع العمل المناخي في ظل درجة حرارة الأرض المرتفعة.

وأكد أن الطريق أمام المجتمع الدولي واضح والذي بوسعه العمل على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية والتوجه نحو بناء عالم يتمتع بهواء نقي، ووظائف خضراء، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة للجميع.

ودعا جميع الأطراف إلى تفعيل صندوق الخسائر والأضرار في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP28) المقرر عقده في دولة الإمارات أواخر نوفمبر المقبل. وطالب البلدان المتقدمة بالإيفاء بالتزاماتها البالغة قيمتها 100 مليار دولار، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف، مشددا على ضرورة أن يتمتع الجميع بنظام للإنذار المبكر بحلول عام 2027، ومن خلال تنفيذ خطة العمل، التي تم إطلاقها العام الماضي.