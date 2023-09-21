وفد الانفصاليين الأرمن يصل أذربيجان لإجراء مباحثات بشأن قره باغ

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أحمد جودة - القاهرة - وصل وفد الانفصاليين الأرمن، اليوم الخميس، إلى أذربيجان لإجراء مباحثات بشأن قره باغ، وفقا لوسائل إعلامية.



ووافق الأرمينيون في إقليم ناغورني كاراباخ، أمس الأربعاء، على شروط أذربيجان بنزع سلاحهم لوقف العملية العسكرية، وفقا لوكالة رويترز.



وأعلنت أذربيجان، إطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب في ناجورنو كاراباخ، وفقا لوسائل إعلامية.

وكانت مواجهات جديدة اندلعت بين أرمينيا وأذربيجان، أسفرت عن مقتل عسكريين أذريين لم يحدد عددهم، في أحدث تصعيد للعنف بين الدولتين العدوتين.

وقد بحث رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان التطورات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي ترتبط ببلاده باتفاقية دفاع مشترك مع أرمينيا.