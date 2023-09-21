نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين: زيارة الرئيس السوري إلى بكين تدفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السلطات الصين، إن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى بكين تدفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد.

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بوصول الرئيس السوري بشار الأسد إلى الصين.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس السوري بشار الأسد، في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، السبت، مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وكان تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي، عرض بثا مباشرا لوصول الرئيس السوري إلى هانغتشو.