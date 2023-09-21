العالم اليوم - هجوم صاروخي روسي واسع.. وأوكرانيا تحذر من "أشهر مقبلة صعبة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 01:20 مساءً - حذرت الرئاسة الأوكرانية، الخميس، من "أشهر صعبة مقبلة" بعد هجوم صاروخي روسي "هائل" خلال الليل، استهدف مدنا على امتداد مساحة البلاد، وأدى إلى مقتل شخصين على الأقل في خيرسون.

وقال معاون مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أوليكسي كوليبا على تلغرام: "الليلة، شنت روسيا هجوما هائلا على أوكرانيا".

وأضاف: "تنتظرنا أشهر صعبة مقبلة: روسيا ستواصل مهاجمة منشآت الطاقة والمنشآت الأساسية الأوكرانية".

من جهتها، كشفت شركة أوكرينرجو المشغلة للطاقة في أوكرانيا أن هجمات صاروخية روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا، اليوم الخميس.



وبالتزامن مع الهجوم، أعلنت السلطات في كييف اعتراض 36 صاروخا من أصل 43 أطلقتها موسكو خلال ليل الأربعاء الخميس.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، على تلغرام، إن الصواريخ أُطلقت على مراحل عدة من عشر طائرات حربية روسية.



ومن ناحية أخرى، قال الجيش الروسي إنه دمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، دون الخوض في تفاصيل عن خسائر بشرية أو مادية.

وكثفت أوكرانيا هجماتها في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا وضمتها في عام 2014، بينما تواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد منذ أربعة أشهر تقريبا.

