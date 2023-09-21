العالم اليوم - وقف السلاح وأزمة الحبوب.. لماذا تراجع دعم بولندا لأوكرانيا؟

انتم الان تتابعون خبر وقف السلاح وأزمة الحبوب.. لماذا تراجع دعم بولندا لأوكرانيا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 02:17 مساءً - أثار إعلان بولندا، التوقف عن تسليح أوكرانيا والتركيز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة، تساؤلات بشأن مدى استمرار الدعم الغربي القوي لكييف في خضم حربها مع روسيا المتواصلة للعام الثاني على التوالي.

وتعد بولندا حليفا رئيسيا لأوكرانيا منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في فبراير من العام الماضي، كما أنها واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين إلى كييف، وتستضيف مليون لاجئ أوكراني، تم دعمهم بأشكال مختلفة من المساعدات الحكومية.

لكن العلاقات بين البلدين توترت خلال الأيام الأخيرة وسط الخلاف المتزايد بشأن قضية الحبوب.

ويرى مراقبون في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أن تراجع الدعم البولندي لأوكرانيا يقف وراءه "الضغوط الانتخابية" الداخلية، إذ من المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية في 15 أكتوبر المقبل، فيما لم تجد الحكومة بدًا من الالتزام بحماية حقوق المزارعين لكسب تأييدهم في تلك الانتخابات، في الوقت الذي يتوقع عسكريون أن يؤثر قرار عدم تزويد كييف بالأسلحة على مسار الحرب.

لماذا تصاعد الخلاف؟

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أنّ بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا لتركّز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة، بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.

قال مورافيتسكي "لم نعد ننقل أسلحة إلى أوكرانيا لأننا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة".

يأتي ذلك بعد يوم من اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لـ"وارسو"، باللعب لصالح روسيا من خلال حظر واردات الحبوب الأوكرانية من أجل حماية مصالح المزارعين البولنديين.

كان زيلينسكي قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن كييف تعمل جاهدة للحفاظ على الطرق البرية لصادرات الحبوب، وإن المسرح السياسي حول واردات الحبوب لا يخدم إلا موسكو.

أثارت كلمات "زيلينسكي" ردا غاضبا من بولندا، التي استدعت السفير الأوكراني وحذرت من مزيد من التحركات الانتقامية، حيث قال مورافيتسكي في وقت لاحق لتلفزيون بولسات الإخباري: "أحذر السلطات الأوكرانية. لأنه إذا أرادوا تصعيد الصراع من هذا القبيل، فسنضيف منتجات إضافية إلى الحظر المفروض على الواردات إلى بولندا".

أدت الحرب بين موسكو وكييف، إلى إغلاق ممرات الشحن في البحر الأسود التي كانت تستخدم قبل الحرب، مما أدى إلى تحول الاتحاد الأوروبي إلى طريق عبور رئيسي ووجهة لتصدير الحبوب الأوكرانية.

لكن في مايو الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تقييد الواردات إلى بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، في محاولة لحماية المزارعين هناك الذين ألقوا باللوم على الواردات في انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية.

لكن المفوضية الأوروبية قالت إنها ستنهي حظر الاستيراد قائلة إن "تشوهات السوق في الدول الأعضاء الخمس المتاخمة لأوكرانيا قد اختفت"، في حين أعلنت بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا على الفور الاعتراض على هذه الخطوة.

وتعد قضية الحبوب حساسة بشكل خاص في بولندا، حيث تجري الانتخابات الشهر المقبل، إذ تحظى الحكومة اليمينية الشعبوية لحزب القانون والعدالة بدعم قوي في المناطق الزراعية.

اعتبر رئيس وزراء بولندا أن بلاده "كانت أول من فعل الكثير لأوكرانيا ولهذا نتوقع منهم أن يفهموا مصالحنا (...) فمصالح مزارعينا هي أهم شيء".

بيد أن كييف أعلن التقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن قرار الحبوب الذي اتخذته بولندا والمجر وسلوفاكيا.

ضغط الانتخابات

وتعليقا على قرار بولندا ومدى تأثيره على مسار الحرب الأوكرانية، قال مدير الاستراتيجيات والتسليح بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ومقره لندن، والمسؤول السابق في حلف شمال الأطلسي، وليام ألبيركي، إن قرار وقف إرسال أسلحة من بولندا إلى أوكرانيا "سيكون له تأثير بالتأكيد على مسار الحرب".

وحدد ألبيركي في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، تداعيات موقف بولندا في عدد من النقاط، قائلًا:

أعتقد أنه يجب النظر لتصرفات بولندا من خلال عدسة انتخاباتهم المقبلة التي تجرى في غضون 4 أسابيع من الآن.

لقد تحملت بولندا عبئا اقتصاديا واجتماعيا هائلا من خلال استضافة ما يقرب من مليون لاجئ، في حين يبلغ إجمالي عدد السكان البولنديين 38 مليون نسمة و"هذا غير عادي".

كما أرسلوا المليارات من المساعدات والأسلحة واستضافوا التدريب العسكري والجهود الإنسانية وقاموا بشكل عام بأشياء غير عادية لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، يتعرض قطاعهم الزراعي لضغوط، وبالتالي فكل هذا يمثل تحديات أمام الحكومة خلال الانتخابات.

أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على حل هذه القضية في أقرب وقت، لكن الحزب الحاكم في بولندا سيكون قادرا على إظهار أنه أثناء دعم أوكرانيا، فإنهم يقاتلون أيضا من أجل سكانهم أولا.

هذا بالطبع أمر مؤسف، ولكن لا مفر منه خلال موسم الانتخابات بأن تحدث مثل هذه الاضطرابات.

لا أعتقد أن قرار بولندا يسري على كافة الحلفاء الذين سيظل دعمهم بشكل عام ثابت، ويظهر ذلك من موقف الرئاسة الألبانية لمجلس الأمن من مندوب روسيا بشأن مشاركة زيلينسكي في الجلسة، وهذا يؤكد أن العديد من الدول لا تزال تدعم أوكرانيا.

نفاد الصبر

من جانبه، اعتبر المساعد السابق لوزير الدفاع الأميركي، مارك كيميت، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن موقف بولندا "قد يكون علامة مبكرة على نفاد الصبر بعد أكثر من عام من الحرب الممتدة بين أوكرانيا وروسيا".

وقال: "من المؤسف أن تتخذ بولندا هذا القرار، لكني لا أعتقد أن هذا يشير إلى عدم رغبة عامة بين أعضاء الناتو في مواصلة الدعم في هذا التوقيت".