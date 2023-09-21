العالم اليوم - مكالمة بين بوتين وعلييف بعد مقتل جنود روس.. ماذا جاء فيها؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 02:17 مساءً - عبر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن أسفه وتعازيه الحارة، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوفاة الجنود الروس المأساوية في ناغورني كاراباخ يوم الأربعاء.

وجاء ذلك في اتصال جمع علييف ببوتين، هنا أبرز ما جاء فيه: أكد علييف أنه سيتم إجراء تحقيق شامل في حادث مقتل الجنود الروس ومعاقبة المسؤولين عنه.

وأشار بوتين وعلييف إلى أهمية التنفيذ المتسق للاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن الوقف الكامل للعمليات القتالية في كاراباخ.

الرئيس الأذربيجاني أعرب في محادثته مع بوتين عن استعداده لتقديم المساعدة المادية إلى أسر جنود قوات حفظ السلام الذين قتلوا.

بوتين وعلييف ناقشا الخطوات ذات الأولوية لتعزيز استقرار الوضع والتغلب على المشاكل الإنسانية في كاراباخ.

بوتين يؤكد خلال محادثته مع علييف على أهمية ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ.

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