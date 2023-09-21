العالم اليوم - فؤاد حسين: فكرة داعش ما تزال موجودة في العراق وسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 03:23 مساءً - قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، إن فكرة وأيديولوجية داعش ما تزال موجودة في العراق وسوريا، مشددا على ضرورة الحذر في كل الأوقات.

وذكر حسين، في لقاء خاص مع "دوت الخليج"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78 في نيويورك: الجانب العراقي التزم بالاتفاقية الأمنية مع إيران، ونتمنى أن تلتزم طهران كذلك وأن لا تستخدم لغة العنف.

العلاقة مع إيران جيدة.. ولكن هناك بعض المشاكل، التي يجب أن تحل عن طريق الحوار.

لم يتم حتى الآن تحديد موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى أميركا. العلاقة مع أميركا جيدة، وهناك تفاهمات واضحة وشفافة.

العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي تطورت بسرعة في السنوات الأخيرة، ونحن الآن في مرحلة مهمة، حيث فتحنا أبواب الاقتصاد العراقي للاستثمار الخليجي.

الأمن الخليجي جزء من الأمن العراقي، والعكس صحيح.

تنظيم داعش انهار بسبب وحدة القوى العراقية والدعم الدولي الكبير.

داعش كمنظمة إرهابية تتحرك هنا وهناك، ولكن في الساحة العراقية المنظمة ضعيفة جدا.

فكرة داعش ما تزال موجودة في العراق وسوريا.

يجب أن نكون حذرين في كل الأوقات ويجب أن نحسب حساب لهذه المجموعات الإرهابية.

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