ولي عهد الكويت يصل الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الاولمبية الاسيوية

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أحمد جودة - القاهرة - وصل ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق له، صباح اليوم الخميس، إلى مطار هانغتشو شياوشان الدولي بجمهورية الصين الشعبية تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج، وذلك لحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية، والتي ستعقد في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ مشعل الأحمد على أرض المطار وزير النقل والمواصلات الصيني لي شو بنج ورئيس المجلس الاستشاري السياسي في مقاطعة جوجيانج الوزيرة هوانج لي شي ورئيس بعثة الشرف المرافق سفير جمهورية الصين لدى الكويت تشانج تشي وي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وسفير دولة الكويت لدى الصين جاسم إبراهيم الناجم والقنصل العام لدى شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي والقنصل العام لدى جوانزو عبدالله تركي التركي والقنصل العام لدى هونج كونج ناصر صقر الغانم.