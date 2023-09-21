نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الثقافة تواصل الاستعدادات لإطلاق مهرجان البحرين الدولي 32 للموسيقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل هيئة البحرين للثقافة والآثار استعداداتها لانطلاق مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في نسخته الثانية والثلاثين، والذي تبدأ فعالياته يوم 1 أكتوبر 2023 ويستمر حتى 20 من الشهر نفسه، مقدّمًا أمسيات وحفلات من مملكة البحرين ودول الخليج والوطن العربي والعالم، وذلك في أماكن مختلفة حول مملكة البحرين.

وبالتعاون مع الأمانة العامّة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، تستضيف المملكة بالتزامن مع مهرجان البحرين الدولي 32 للموسيقى، مهرجان الموسيقى والفنون الشعبيّة الخليجي، حيث تساهم مجموعة من الفِرَق الموسيقيّة الشعبيّة من دول الخليج، ومن الأردن والمغرب كضيوف شرف، في إثراء برنامج المهرجان بأنماطٍ موسيقيّة مستمدة من الموروث الثقافي الثري للمنطقة.

مسرح البحرين الوطني سيكون مساحة تستضيف أكثر من حفل ضمن المهرجان هذا العام، حيث الانطلاقة ستكون على خشبته مع حفل "ليلة في فيينا" التي تحييها أوركسترا البحرين الفيلهارمونية يوم 1 أكتوبر، أما ثاني استضافاته فستكون مع الأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تحضر إلى البحرين لأول مرة وتقدّم حفلها يوم 6 أكتوبر، فيما سيكون الجمهور في المملكة على موعد مع الحفل المرتقب "ليلة فن الصوت" الذي تحتفي عبره هيئة الثقافة بفن الصوت البحريني، وذلك في ختام المهرجان يوم 20 أكتوبر ويشارك فيه نخبة من الفنانين البحرينيين على رأسهم الفنان القدير أحمد الجميري.

ويمكن للجمهور الحصول على تذاكر هذه الحفلات في مسرح البحرين الوطني من خلال فيرجن ميغا ستور البحرين سيتي سنتر أو الموقع الإلكتروني للمحلات.

هذا وتستضيف الصالة الثقافية ومتحف موقع قلعة البحرين مجموعة كبيرة من الفعاليات والأمسيات الفنية الموسيقية ضمن مهرجان البحرين الدولي 32 للموسيقى ومهرجان الموسيقى والفنون الشعبية الخليجي، وهي مفتوحة للجمهور العام وتأتي من بلدان كإيطاليا، الأردن، المغرب، سلطنة عمان، الكويت المغرب، الصين، الإمارات، ألمانيا والهند. وتساهم في المهرجان جهات صديقة عدة كسفارات كل من إيطاليا، الهند، الصين، ألمانيا.

inbound470325402937067532

inbound734815493434085427