العالم اليوم - ألمانيا تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار أوكرانيا في 2024

انتم الان تتابعون خبر ألمانيا تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار أوكرانيا في 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 04:21 مساءً - قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن بلاده ستستضيف العام المقبل، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار أوكرانيا، بعد لقاء جمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، الأربعاء.

وأوضح شولتس أن المؤتمر سيعقد في 11 يونيو 2024 في برلين.

وكانت لندن استضافت آخر مؤتمر خصص لجمع الأموال من أجل إعمار أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا، حين التقى قادة وممثلو أكثر من 60 دولة ومؤسسة مالية في يونيو الماضي.

ويهدف المؤتمر إلى مساعدة أوكرانيا في النهوض باقتصادها مجددا، ليمكنها من إعادة بناء بنيتها التحتية على مدى أطول.

والتقى شولتس بالرئيس الأوكراني لمدة 30 دقيقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتركزت مباحثاتهما، بحسب ما أفاد المستشار الألماني، على الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في أوكرانيا.

وأكد شولتس مواصلة دعم ألمانيا لكييف.

وفي بيان نشره الرئيس الأوكراني على منصة تلغرام، قال زيلينسكي إنه وشولتس "ناقشا الوضع على الجبهة وأوليات قوات الدفاع الأوكرانية على صعيد الاحتياجات".

وتابع أن "اهتماما خاصا أعطي للتحضير للمؤتمر الدولي حول إعادة إعمار أوكرانيا والذي سيعقد في ألمانيا".