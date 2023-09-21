العالم اليوم - العليمي أمام الأمم المتحدة: نشهد تحولا تاريخيا في اليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 05:18 مساءً - في كلمة لرئيس المجلس الرئاسي اليمني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار رشاد العليمي إلى أن اليمن يشهد "تحولا تاريخيا".

وشدد العليمي على أن "الطريق إلى السلام" لا يزال متاحا في اليمن، وأنه سيتم عبر استعادة الثقة بالحكومة الشرعية اليمنية. وخلال الكلمة، أشار العليمي للنقاط التالية: اليمن شهد تحولا تاريخيا من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الشرعية.

ملف السلام في اليمن ظل يراوح مكانه رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة.

نرفض التعامل مع الميليشيات الحوثية كسلطة أمر واقع.

ميليشيات الحوثي تنصلت من الاتفاقيات السابقة كافة.

يجب توفير الضمانات الضرورية لتحقيق السلام المستدام في اليمن.

أي مبادرة سلام يجب أن تركز على تخفيف معاناة الشعب اليمني.

الطريق متاح للسلام في اليمن عبر استعادة الثقة بالحكومة الشرعية.

هناك تناقض بين الدعم السياسي الدولي وإرساله المساعدات عبر مؤسسات الحوثيين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر العليمي أمام الأمم المتحدة: نشهد تحولا تاريخيا في اليمن .. في رعاية الله وحفظة