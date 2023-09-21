العالم اليوم - احتياطيات "المركزي التركي" تواصل الارتفاع للأسبوع الرابع عشر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 05:18 مساءً - ارتفعت احتياطيات البنك المركزي التركي في الأسبوع المنتهي 15 سبتمبر الجاري إلى 121 مليارا و515 مليون دولار، محققة الارتفاع الأسبوعي الـ14 على التوالي.

وأوضح بيان المركزي التركي، الخميس، أن إجمالي احتياطي المركزي من العملات الأجنبية ارتفع في الفترة المذكورة بمقدار 788 مليون دولار إلى 80 مليارا و59 مليون دولار.

أما إجمالي احتياطيات الذهب فقد ارتفع بمقدار 81 مليون دولار إلى 41 مليارا و374 مليون دولار.

وفي أغسطس الماضي، ارتفعت احتياطيات البنك المركزي بمعدل 4.5 بالمئة مقارنة مع يوليو الماضي، مسجلة 116.6 مليار دولار.

وكانت احتياطيات العملات الأجنبية قد ارتفعت في الفترة المذكورة 7.6 بالمئة إلى 67.4 مليار دولار، فيما ارتفعت احتياطيات الذهب 0.9 بالمئة إلى 41.8 مليار دولار.