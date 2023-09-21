العالم اليوم - أسهم وول ستريت تتراجع بعد قفزة في عوائد السندات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 06:23 مساءً - تراجعت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركية على انخفاض، الخميس، إذ أدت قفزة في عوائد سندات الخزانة إلى انخفاض أسهم النمو بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

تركات الأسهم

انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 108.65 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 34332.23 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 27.84 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 4374.36 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 141.07 نقطة أو 1.05 بالمئة إلى 13328.06 نقطة.

وكما هو متوقع، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.

وقال البنك المركزي في بيان إن قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، يمنح المسؤولين الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتبعاتها على السياسة النقدية".