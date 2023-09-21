العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي: إطلاق عملية شراء الغاز المشتركة الثالثة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 06:23 مساءً - أطلقت المفوضية الأوروبية اليوم العملية المشتركة الثالثة لشراء الغاز في السوق الدولية، بهدف تحفيز تنويع إمدادات الغاز للتكتل الأوروبي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان لها أنَّ "المفوضية تطلق اليوم الفرصة الثالثة للشركات الأوروبية لتسجيل احتياجاتها من شراء الغاز، مما يتيح الشراء المشترك للغاز في السوق الدولية".

ورحبت المفوضية بأنَّ هذه الجولة الثالثة "تعتمد على نجاح المناقصتين السابقتين هذا العام، والتي تم خلالها تجميع حجم إجمالي قدره 27.5 مليار متر مكعب من الطلب الأوروبي على الغاز".

وبالنسبة لهذه الدورة الثالثة، أمام الشركات الأوروبية مهلة حتى 27 سبتمبر الجاري للاستجابة للدعوة لتجميع الطلب على الغاز، وسيكون الطلب الجماعي بعد ذلك موضوع طلب عروض في السوق العالمية يومي 3 و4 أكتوبر المقبل، حتى يتمكن الموردون الدوليون من تقديم عروض التوريد الخاصة بهم إلى الأوروبيين.

وسيتمكن المشترون المحتملون من تقديم طلبهم لتسليم الغاز في الفترة ما بين ديسمبر 2023 ومارس 2025.

ووفقًا لبروكسل، يشكل تجميع الطلب والشراء المشترك للغاز "المبادرات الرئيسة لمنصة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، والتي تم إنشاؤها لتحفيز تنويع إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي" في أعقاب القرار الجماعي الذي اتخذته الدول الـ 27 بإنهاء اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري الروسي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ماروس سيفتشوفيتش: "هذا العام، ندخل فصل الشتاء برعاية أفضل بكثير من حيث أمن إمدادات الطاقة لدينا، فمخزوناتنا من الغاز تكاد تكون ممتلئة، ومصادر إمداداتنا أكثر تنوعًا والطاقات المتجددة تلعب دورًا بارزًا في مزيج الطاقة لدينا"، مشيرًا إلى أنَّ الوضع في سوق الغاز لا يزال "متوترًا، داعيًا إلى "اليقظة" ومواصلة مشتريات الغاز المشتركة لضمان استقرار الإمدادات وبأسعار معقولة.