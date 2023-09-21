ميقاتي محذرًا من تداعيات النزوح السوري: لبنان لن يبقى في عين العاصفة وحده

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أحمد جودة - القاهرة - حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي من تداعيات النزوح السوري على البلاد، مشيرا إلى أن الشعب اللبناني يعاني يوميا من فقدان المقومات الأساسية التي تمكنه من الصمود.

وفي كلمة له خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ميقاتي: "لبنان يرزح تحت عبء موجات متتالية من النزوح طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كافة مظاهر الحياة فيه، وباتت تهدد وجوده في الصميم"، مجددا التحذير من "انعكاسات النزوح السلبية التي تعمق أزمات لبنان، الذي لن يبقى في عين العاصفة وحده".

ولفت إلى أن التحدي الآخر الذي يواجه لبنان يتمثل بـ" استمرار احتلال إسرائيل لمساحات من أرضنا في الجنوب، ومواصلة اعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية، وخرقها لموجبات قرار مجلس الأمن 1701 الذي يؤكد لبنان التزامه بكامل مدرجاته واحترامه كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأكد أنه "رغم التوترات الإقليمية التي تنعكس عليه سلبا على مختلف المستويات، فهو يحرص على مواصلة لعب الدور المنتظر منه على المستويين الإقليمي والدولي"، مشددا على "أهمية وجود دولة لبنانية سيدة ومستقلة، قوية وقادرة وحاضِنة، متعاونة مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة، وتعتمد سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن سياسة المحاور".

واعتبر ميقاتي أن "دولة لبنانية هي بمثابة حاجة ماسة للأمن والسلم والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وأفضل السبل لنا جميعا لمواكبة المتغيّرات والتخفيف من الانعكاسات والتداعيات، وبناء المستقبل، ومواجهة التحدّيات المتمثّلة بالفقر والبطالة وهجرة الأدمغة والتطرف والإرهاب، وبالتالي تجنب الوقوع في المجهول".