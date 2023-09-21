نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكارثي يرفض إعطاء زيلينسكي فرصة إلقاء خطاب في الكونجرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة "إن بي سي" بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، لم يعط رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، فرصة إلقاء خطاب في جلسة مشتركة بالكونجرس بسبب انشغال المشرعين الأمريكيين.

وذكرت الشبكة أن "مكارثي قال إنه لم يكن هناك وقت كاف للخطاب نظرا للأسبوع المتوتر والشاق الذي شهده المشرعون".

وأشارت صحيفة "ذا هيل" إلى أن زيلينسكي يزور واشنطن في وقت يتعرض فيه الدعم المستمر من أهم حليف له، الولايات المتحدة، للتهديد.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم عقد لقاء خاص مع نظيره الأوكراني اليوم الخميس، للاستماع إلى تقييمه للوضع على خطوط التماس.