نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجن فتاة إندونيسية بعد إساءتها علنا للإسلام.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت محكمة في إندونيسيا امرأة بتهمة التحريض على الكراهية الدينية وحكمت عليها بالسجن عامين بسبب لفظها البسملة "بسم الله" وتناولها لحم الخنزير ونشرته في فيديو عبر تطبيق "تيك توك".

وأمر قضاة محكمة باليمبانغ، في مقاطعة سومطرة الجنوبية بجزيرة سومطرة، لينا لطفياواتي بسداد غرامة قدرها 250 مليون روبية (16262 دولارا) حسب الحكم الصادر أمس الأول الثلاثاء.

وسمّت لطفياواتي، المعروفة أيضا باسم لينا موخرجي وهي مسلمة، بـ "الله" قبل تناول لحم خنزير في مقطع مصور نشر في مارس وحظي بمشاهدة على نطاق واسع.

وبمجرد محاكمتها بتهمة التجديف، أعربت عن أسفها واعتذرت في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي. واعتذرت مرة أخرى بعد صدور الحكم يوم الثلاثاء.

وقال بعد المحاكمة "أنا مندهشة. لقد اعتذرت مرات عديدة. في الواقع، أعلم أنني كنت مخطئة، لكنني لم أتوقع أن تكون العقوبة السجن عامين".

وتعتبر إندونيسيا أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، وتهمة التحريض على الكراهية التي توجه لجماعات دينية أحيانا هي جزء من قوانين التجديف التي يقول منتقدون في إندونيسيا إنها استخدمت لتقييد حرية التعبير.

وقال عثمان حامد، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في إندونيسيا، إن "ما حدث للينا ليس مفاجئا، على الرغم من وعود الحكومة" بحماية حرية التعبير.