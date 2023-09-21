نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط ووزير خارجية أذربيجان يؤكدان أهمية تعزيز التعاون العرب الآذري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، امس الأربعاء 20/9/2023 في نيويورك بالسيد جيهون بيراموف وزير خارجية أذربيجان وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة (78) للجمعية العامة بالأمم المتحدة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ان الوزير الأذربيجاني استعرض اخر تطورات أزمة اقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه مع ارمينيا، حيث قدم شرحًا للوضع العسكري هناك، وللمبادرات التي تطرحها بلاده لتحقيق السلام. وبدوره أعرب السيد الأمين العام عن اسفه حيال استمرار التصعيد في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أهمية الحوار السياسي لتحقيق حل مستدام لهذه الأزمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى ان اللقاء تناول بحث العلاقات العربية الآذرية، خاصة في ضوء الأبعاد التاريخية العميقة لهذه العلاقات، حيث أعرب الوزير الأذري من جانبه عن حرص بلاده على تعزيز الروابط مع كافة دول العالم العربي في المرحلة القادمة، على مختلف الأصعدة السياسية والتجارية والثقافية.