العالم اليوم - عباس يطالب الأمم المتحدة بعقد مؤتمر "لإنقاذ حل الدولتين"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 سبتمبر 2023 10:10 مساءً - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الأربعاء، الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام "لإنقاذ حل الدولتين"، وذلك في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة الرئيس الفلطسني: نطالب الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام لإنقاذ حل الدولتين.

أطالب بحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

أطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس.

واهم من يظن أن السلام ممكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون حصول شعبنا على كامل حقوقه.

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