نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني: حكومة اليمين الإسرائيلي تواصل الاعتداء على شعبنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، آتيكم حاملًا قضية شعبي المكافح لأذكركم بمأساته التي تسببت بها النكبة منذ 75 سنة.

وأكد عباس، خلال كلمته أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حكومة اليمين العنصري الإسرائيلي مستمرة في الإعتداء على شعبنا وتدمير المنازل والممتلكات.

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن الإحتلال الإسرائيلي ينتهك قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن إسرائيل تحللت من إتفاق أوسلو ولايزال لدينا أمل من تنفيذ قراراتها بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرضنا.

وطالب الرئيس الفلسطيني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس .

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.