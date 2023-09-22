محمود عباس: أطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام تشارك فيه جميع الدول

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أحمد جودة - القاهرة - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعقد مؤتمر دولي للسلام تشارك فيه جميع الدول المعنية بالسلام في الشرق الأوسط.

وأوضح عباس، خلال كلمته أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المؤتمر الذي يطالب بعقده قد يكون الفرصة الأخيرة للحفاظ على حل الدولتين وتفادي تدهور الوضع.

كما طالب عباس الأمم المتحدة بوضع ترتيبات لعقد مؤتمر دولي للسلام لحماية حل الدولتين، داعيا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى إعلان اعترافها وأن تحظى دولة فلسطين بالعضوية الكاملة.

وحذر الرئيس محمود عباس، من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني ستتحمل إسرائيل مسؤوليته.

وتابع" نريد حمايتنا من العدوان المتواصل لجيش الإحتلال والمستوطنين الإسرائيليين الإرهابيين.

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.