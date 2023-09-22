العالم اليوم - نتنياهو: الكونغو ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 03:23 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأعلن نتنياهو، الذي التقى برئيس الكونغو فيليكس تشيسيكيدي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل تعتزم هي الأخرى فتح سفارة في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية.

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