العالم اليوم - دبابة أبرامز..العمود الفقري للجيش الأميركي بطريقها لأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 08:21 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إن أولى دبابات "أبرامز إم 1" الأميركية ستصل أوكرانيا في "الأسبوع المقبل" لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية في التصدي للقوات الروسية في هجومها المضاد.

وقال بايدن، في البيت الأبيض وبجانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "في الأسبوع المقبل تصل أولى دبابات أبرامز الأميركية إلى أوكرانيا"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأضاف بايدن أنه "وافق على الشريحة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا" والتي قدّرها البنتاغون بـ325 مليون دولار.

وتشمل شريحة المساعدات صواريخ للدفاع الجوي وذخيرة لمنظومات هايمارس الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية.

لكن الحزمة لا تشمل صواريخ "أتاكمس" الأميركية البعيدة المدى التي طالبت بها كييف مرارا.

وكانت واشنطن تعهّدت تسليم أوكرانيا 31 دبابة أبرامز في مطلع العام في إطار تعهّد بمساعدة عسكرية بأكثر من 43 مليار دولار.

وستكون الدبابات مزوّدة بطلقات من اليورانيوم المنضّب خارقة للدروع عيار 120 ملم.

وشكّل قرار تزويد أوكرانيا دبابات أبرامز تحوّلا في الموقف الأميركي، إذ كان مسؤولون عسكريون أميركيون قد أشاروا مرارا إلى أنها سلاح معقّد لا يناسب القوات الأوكرانية.

أبرامز.. الدبابة الوحش

تعتبر دبابة "أبرامز إم 1" الأميركية واحدة من أقوى الدبابات في العالم، من حيث التسليح والتدريع، كما أنها واحدة من أثقل دبابات القتال الرئيسية بالعالم، إذ يزيد وزنها على 60 طنا.

وتتميز "أبرامز" بدرعها السميك وحركتها السريعة، وهي ذات مدفع من عيار 120 مليمترا، فضلا عن أنها مزودة برشاشين قادرين على إطلاق آلاف الرصاصات.

وبوسع هذه الدبابة العمل في ساحات القتال على الرغم من إطلاق العدو النيران لتدمير المركبات المدرعة، كما أنها قادرة على تجاوز العقبات الخرسانية، أي العوائق التي تعترض طريق الأوكرانيين هذا العام ضد القوات الروسية نحو شبه جزيرة القرم ودونباس.

دخلت دبابة "أبرامز" الخدمة في الجيش الأميركي منذ العام 1980، وتعتبر الجيل الثالث من الدبابات القتالية الأميركية، كما أنها تعد العمود الفقري للجيش الأميركي، وفقا لمجلة نيوزويك الأميركية.

ومنذ دخولها الخدمة، صنع منها أكثر من 10 آلاف و700 وحدة من مختلف النسخ.

وجرى إدخال تحديثات عديدة عليها طوال العقود الماضية.

الحركة والتسليح

النسخة "إم 1 إيه سيب" من دبابة "أبرامز" تقدر سرعتها القصوى بنحو 68 كيلومترا في الساعة.

يتراوح وزنها بين 69.5 و73.3 طنا.

قوة محركها 1500 حصان.

تعمل في أميركا بوقود الطائرات.

مدى سيرها الأقصى 425 كيلومترا.

عدد أفراد الطاقم 4 أفراد، بمن فيهم قائد الدبابة.

القوة النارية والحماية

نسخة "إم 1 إيه سيب" منها مجهزة بمدفع عيار 120 مليمترا.

3 رشاشات، واحد عيار 12.7 مليمترا، واثنان بعيار 7.62 مليمترات.

المدى الفعال لمدفعها 4 كيلومترات.

تحمل 40 قذيفة عيار 120 مليمترا وأكثر من 11 ألف طلقة رشاش.

الحماية: من بينم المواد المستخدمة في الحماية اليورانيوم المنضب في الهيكل والبرج.

أبرز السلبيات والإيجابيات