وقف رسام الكاريكاتير التونسي توفيق عمران احتياطيا.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - أوقف رسام الكاريكاتير التونسي الشهير توفيق عمران احتياطيا الخميس بشبهة "الإساءة إلى الغير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر رسمين ينتقدان رئيس الحكومة أحمد الحشاني.

وقال محامي عمران، العياشي الهمامي لوكالة فرانس برس، إن الرسام أوقف عصر الخميس في منزله في مقرين بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة.

واقتيد الرسام (64 عاما) إلى مركز الشرطة في مقرين حيث "خضع خلال 3 ساعات لاستجواب في شأن رسمي كاريكاتير نشرا أوائل أغسطس على صفحته "عمران كارتونز" ينتقدان اختيار الحشاني لمنصب رئيس الحكومة"، وفق ما أوضح الهمامي، الذي أشار إلى أن النيابة العامة قررت توقيفه احتياطيا على أثر الاستجواب.

واعتبر الهمامي، أن "ما حصل انتهاك آخر لحرية التعبير قد طال هذه المرة رساما كاريكاتيريا كبيرا".

من جهة أخرى، طالب نقيب الصحافيين التونسيين مهدي الجلاسي بـ "الإفراج الفوري" عن الرسام، فيما قوبل توقيف عمران بانتقادات شديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق فرانس برس.

تجدر الإشارة إلى أن عمران اشتهر منذ ثمانينات القرن الماضي برسومه ذات الطابع السياسي.