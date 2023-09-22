العالم اليوم - الإمارات تمنح "الياه سات" عقدا بـ 5.1 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 09:23 صباحاً - أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية - الياه سات، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، الجمعة، حصول ذراعها الحكومية الياه سات للخدمات الحكومية التابعة لها على أمر تكليف من حكومة دولة الإمارات تتولى بموجبه توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المدارة على مدى 17 عاما، ضمن عقد تصل قيمته الإجمالية إلى 18.7 مليار درهم (5.1 مليارات دولار).

وقالت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي، إن أمر التكليف الممنوح للياه سات يشمل مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الصناعية الأرضية والمحطات الفرعية والتي تتولى الشركة توفيرها للحكومة حاليا بموجب عقد منفصل، وسيحل بديلا عن اتفاقيتين حاليتين بين الحكومة الإماراتية والياه سات، وهما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية وتفويض الخدمات المدارة، علما أن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على الترتيب.

وأضاف البيان: "وفقا لأمر التكليف ستتولى الياه سات توفير سعة أقمار صناعية آمنة وموثوقة، إضافة إلى ما يتصل بها من خدمات مدارة عبر القمرين الصناعيين الياه1 والياه2، وكلاهما قيد التشغيل حاليا، على أن يتم تعزيز عملية توفير تلك الخدمات عبر القمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه5 والمتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب".

وأوضح البيان أن الاتفاقية ستساهم في تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها للشركة وصولا إلى 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، بما يتجاوز إيراداتها السنوية المتحققة في العام الماضي بواقع 16 ضعفا، ومن ثم يمدد تدفق الإيرادات المتعاقد عليها إلى ما بعد العام 2040، الأمر الذي يوفر ثقة ورؤية واضحة بشأن التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.

ووفقا لبيان الشركة، يتضمن أمر التكليف أيضا قيام الحكومة بصرف دفعة مقدمة قدرها مليار دولار وذلك في العام 2024.

الجدير بالذكر، أن الياه سات كانت قد منحت في يونيو الماضي تفويضا لشرركة إيرباص لتصنيع القمرين الصناعيين الجديدين الياه4 والياه5، وستوفر التمويل اللازم لبرنامج إطلاق القمرين من مواردها الذاتية، علاوة على خيارات تمويل محتملة أخرى قيد الدراسة.