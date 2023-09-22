العالم اليوم - بشرط واحد.. أذربيجان تعتزم العفو عن مقاتلي ناغورني كراباخ

انتم الان تتابعون خبر بشرط واحد.. أذربيجان تعتزم العفو عن مقاتلي ناغورني كراباخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 10:19 صباحاً - قال مستشار رئاسي لرويترز إن أذربيجان تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن في ناغورني كراباخ، الذين يتخلون عن أسلحتهم، رغم أن بعض الوحدات العسكرية هناك قالت إنها ستواصل المقاومة.

وذكر حكمت حاجييف، مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية، لرويترز: "حتى فيما يتعلق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فإننا نعتزم إصدار عفو".

وأضاف أن الأرمن في ناغورني كراباخ طلبوا مساعدات إنسانية وسيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة اليوم الجمعة.

وأشار حاجييف إلى أن أذربيجان تريد إعادة الدمج السلمي للأرمن في كراباخ.

يشار إلى أن وقف إطلاق النار في جيب كراباخ ما يزال قائما على الرغم من رصد عدد من الانتهاكات.

واستنادا إلى آخر حصيلة صادرة عن الانفصاليين الأرمن، أدت العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان واستمرت 24 ساعة وانتهت ظهر الأربعاء، إلى مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 400 آخرين.