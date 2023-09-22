العالم اليوم - سفينة محملة بالقمح تغادر مرفأ أوكرانيا متوجهة إلى مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 11:22 صباحاً - أبحرت سفينة محملة بالقمح من مرفأ أوكراني متوجهة إلى مصر، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية مشيرة إلى أنها ثاني مرة هذا الأسبوع تسلك سفينة الممر البحري الذي اقامته كييف للالتفاف على الحصار والتهديدات الروسية.

وأفاد وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، على منصة إكس، أن "سفينة أرويات غادرت مرفأ تشورنومورسك محملة بـ17600 طن من القمح الأوكراني، في طريقها إلى مصر"، وفقا لفرانس برس.

وكانت سفينة أولى محملة بالقمح غادرت هذا المرفأ في 19 سبتمبر.

وتسعى أوكرانيا لإقامة ممرات بحرية آمنة لتصدير منتوجاتها الزراعية، بعد انسحاب روسيا في منتصف يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الذي وقع صيف 2022 مع كييف برعاية الأمم المتحدة وتركيا، وهدف الى تسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوية للأمن الغذائي العالمي.

وتتحدى هذه الممرات البحرية التي تمر بمحاذاة سواحل الدول الحليفة لأوكرانيا وصولا إلى البوسفور، التهديدات الروسية بضرب السفن التي تدخل أو تخرج من الموانئ الأوكرانية.

وتسعى كييف لإقامة طرق إمداد إلى إفريقيا التي تحتاج إلى المنتجات الزراعية الأوكرانية، والتصدي فيها للنفوذ الروسي، فيما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض دول القارة هذا الصيف بتسليمها كميات من القمح مجانا.

ويعتبر إنتاج روسيا وأوكرانيا أساسيا للأمن الغذائي العالمي، في وقت أدت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والعقوبات الدولية المفروضة على موسكو إلى بلبلة الإمدادات.