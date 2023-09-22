العالم اليوم - بالفيديو.. هكذا احتفل رونالدو باليوم الوطني السعودي

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هكذا احتفل رونالدو باليوم الوطني السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 11:22 صباحاً - احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة زملائه في فريق النصر باليوم الوطني السعودي الـ93.

ويحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني غدا السبت، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات لإحياء التراث الوطني وتعريف العالم بتاريخ المملكة.

ونشر نادي النصر عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مقطع فيديو، يرصد فيه الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية.

وأظهر المقطع قائد الفريق كريستيانو رونالدو وهو يرتدي "البشت" و"الشماغ" ويمسك بالسيف، فيما كانت الموسيقى التصويرية عبارة عن أنغام شعبية تقليدية.

وكان "الدون" مرفوقا بجميع نجوم نادي النصر، وهم يرتدون الزي السعودي.

وأرفق النادي الفيديو بتغريدة جاء فيها: "وطن لأبنائه وللعالم. هنا نحلم ونحقق".

وانتشر المقطع على نطاق واسع، وحقق في أقل من 10 ساعات أكثر من 18 مليون مشاهدة على صفحة النصر الرسمية.

و"البشت" عبارة عن عباءة منتشرة بالخصوص في الدول الخليجية، حيث يجري ارتداؤها من قبل الرجال، كرمز للوجاهة، وغالبا ما يكون ذلك في أفراح ومناسبات كبيرة.

وتكون أطراف هذه العباءة الرجالية الفضفاضة ذات خيوط مذهبة في الغالب، وهي تراث للمنطقة منذ قرون.

يشار إلى أنه في 23 من سبتمبر عام 1932، جاء الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، لتوحيد البلاد وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها.