نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطأ بشأن نبينا محمد.. ماذا فعل الرئيس التونسي لكي يصلح الموقف؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تطرق الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال إشرافه على مجلس الوزراء يوم الخميس، إلى خطأ ورد في إحدى نشرات الأخبار.

وقال قيس سعيد "لدي احتراز من ورود خبر يتعلق بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تمت الإشارة إليه بمهرجان المولد النبوي"، وفقا لما أوردته شبكة “روسيا اليوم”.

وذكر الرئيس التونسي أنه من الأصح أن يقال "مهرجان يقام بمناسبة المولد النبوي".

وأضاف "نحن لا نتحدث عن مهرجان قرطاج أو الحمامات أو دقة بل عن مهرجان بمناسبة ذكرى دينية لهذا يجب تدارك الخطأ".