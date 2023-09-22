نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير اليابان بالقاهرة يمنح "طارق السيد" وسام الإمبراطور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت السفارة اليابانية لدى مصر، حفل بمناسبة تتويج الدكتور طارق السيد رئيس جمعية أوراسينكي تانكوكاي في مصر، بوسام "الشمس المشرقة – أشعة ذهبية وفضية"، في منزل السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي.

ويأتي هذا التتويج بالوسام من إمبراطور اليابان تقديرًا لما قام به الدكتور طارق السيد من إنجازات ومساهمات كبيرة في نشر ثقافة الشاي الياباني "سادو" في مصر، وتعزيز علاقات الصداقة والتأخي بين اليابان ومصر.

وكان قد تخرج رئيس الجمعية، طارق السيد من قسم اللغة اليابانية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، ثم درس فنون تقديم الشاي الياباني "سادو" بمدرسة أوراسنكي تانكوكاي المتخصصة باليابان، وبعد عودته إلى مصر، شارك في رابطة محبي مدرسة أوراسنكي في مصر، وساهم في نشر فنون تقديم الشاي "سادو" بمصر.

وبفضل الجهود والنشاطات التي قام بها طارق السيد، تحولت رابطة محبي مدرسة أوراسنكي في مصر في عام 2001، إلى جمعية أوراسينكي تانكوكاي – مصر؛ لتصبح الفرع الرسمي للجمعية في مصر.

ولقد قام رئيس الجمعية على مدى أكثر من 30 عامًا، بتعريف ثقافة حفل الشاي الياباني في العديد من المناسبات الثقافية، التي تقام في مختلف أنحاء مصر كمدرب لفنون تقديم الشاي الياباني، حيث واظب على المساهمة في نشر الثقافة اليابانية من خلال ثقافة حفل الشاي الياباني حتى يومنا هذا.

وخلال حفل التتويج، أعرب السفير أوكا، عن شكره وتقديره تجاه رئيس الجمعية طارق السيد وأعضاء جمعية أوراسينكي تانكوكاي في مصر، على جهودهم وتعاونهم خلال جميع الفعاليات والمناسبات الخاصة بتقديم الشاي الياباني التي أقامتها السفارة اليابانية.

كما قام السفير، بتعريف الحاضرين بالإنجازات والنشاطات المتعددة التي قام بها رئيس الجمعية طارق السيد بصفته الرائد الأول في نشر ثقافة تقديم الشاي الياباني في مصر، وفي النهاية، مقدمًا التهنئة إليه على التتويج بهذا الوسام.

ومن جانبه، تطرق رئيس الجمعية طارق السيد، خلال حديثه إلى الجهود التي بذلها في نشر الثقافة اليابانية من خلال ثقافة حفل تقديم الشاي الياباني على مدى أكثر من 30 عامًا، وعبر عن سعادته بالتتويج بهذا الوسام المرموق.

كما أعرب عن عزمه على مواصلة جهوده من أجل المساهمة في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين في المستقبل أيضًا.