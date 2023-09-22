أذربيجان تنظر في عفو محتمل عن مقاتلي قره باغ الذين يلقون سلاحهم

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أحمد جودة - القاهرة - صرح حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية بأن باكو تدرس عفوا محتملا عن التشكيلات العسكرية في إقليم قره باغ التي ستتخلى عن أسلحتها، حسب وكالة "رويترز".

وقال حاجييف في حديث لـ "رويترز" نشر اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بالعسكريين والمقاتلين السابقين، إذا كان من الممكن تصنيفهم بهذه الطريقة، فحتى بالنسبة لهم نتصور إصدار عفو أو نلمح إلى عفو أيضا".

مع ذلك، أشار حاجييف إلى أن هناك "بعض مجموعات الجيش والضباط الذين صرحوا علنية بأنهم لن يلتزموا بشروطنا وسيواصلون المقاومة".

وأضاف أن الأرمن في قرة باغ طلبوا مساعدات إنسانية، وسيتم تسليم ثلاث شحنات إلى المنطقة اليوم الجمعة.

وأكد المستشار أن أذربيجان تريد إعادة الدمج السلمي للأرمن في قرة باغ