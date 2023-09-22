نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شي في لقاء مع الأسد: الصين وسوريا تقيمان شراكة استراتيجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماع مع نظيره السوري بشار الأسد في مدينة خانجو اليوم الجمعة، بأن البلدين بصدد الإعلان عن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بينهما.

وقال شي في مقطع فيديو خلال الاجتماع بثه التلفزيون المركزي الصيني: "اليوم سنعلن بشكل مشترك عن إقامة شراكة استراتيجية، مما سيصبح معلما هاما في تاريخ العلاقات بين البلدين".

وأكد شي استعداد بكين لتطوير التعاون مع دمشق، وقال: "في ظل الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، تعرب الصين عن استعدادها لمواصلة التعاون مع سوريا، ودعم بعضنا البعض بحزم، وتطوير التعاون الودي والدفاع معا عن العدالة الدولية".

وكان الرئيس السوري وصل أمس الخميس إلى الصين في أول زيارة رسمية للبلاد منذ نحو عقدين