نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن التصدي لمحاولة أوكرانية بالهجوم على شبه جزيرة القرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية لصاروخ أوكراني موجه، وطائرتين مسيرتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: ""في 22 سبتمبر الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بالصواريخ الموجهة بالطائرات، والطائرات المسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية، وقد تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتمركزة قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم من اكتشاف الأهداف المتمثلة بصاروخ أوكراني موجه، وطائرتين مسيرتين وتدميرها".

وأعلنت الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الجمعة عن تدمير طائرتين دون طيار أوكرانيتين قرب سواحل شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار في جنوب روسيا الليلة الماضية.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت عن تدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال التصدي لهجوم شنه الجيش الأوكراني على شبه جزيرة القرم ليلة الأربعاء الخميس.