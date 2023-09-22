العالم اليوم - الصين توافق على عدد من طلبات تصدير الغاليوم والجرمانيوم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 01:21 مساءً - وافقت وزارة التجارة الصينية، على عدد من الطلبات لتصدير منتجات الغاليوم والجرمانيوم، وهي أجزاء أساسية لصناعة أشباه الموصلات، وذلك بما يتماشى مع اللوائح الصينية.

وقال خه يادونغ، المتحدث باسم وزارة التجارة، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن الوزارة ستواصل فحص طلبات التصدير الأخرى، وفقا للإجراءات المطلوبة واتخاذ قرارات الترخيص.

وصدرت الصين 7.58 طن من منتجات الغاليوم في يوليو، وهو أعلى مستوى شهري جديد لعام 2023 وبزيادة 372.6 بالمئة على أساس شهري.

وبلغ إجمالي صادرات منتجات الجرمانيوم 1506 أطنان في يوليو، بزيادة 25.3 في المائة عن يونيو.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، كانت اليابان أكبر مشتر لمنتجات الغاليوم الصينية، حيث بلغت مشترياتها 13.085 طن.

وكانت الصين قد بدأت في الأول من أغسطس، فرض قيود على تصدير الغاليوم والجرمانيوم، حيث تعد بكين أبرز منتج عالميا لهما، في خطوة يُنظر إليها على أنها تأتي ردا على قيود فرضتها واشنطن تستهدف قطاع التكنولوجيا في بكين.

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أشهر فرض قيود على حصول الشركات الصينية على الرقائق المتطورة ومعدات صناعتها والبرمجيات المستخدمة لتصميم أشباه الموصلات، مبررة هذه الإجراءات بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.