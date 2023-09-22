العالم اليوم - وصول فريق تحديد ضحايا الكوارث الإماراتي إلى ليبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 01:21 مساءً - وصل إلى ليبيا فريق تحديد ضحايا الكوارث الإماراتي إلى ليبيا للمساعدة في مكافحة الفيضانات التي اجتاحت البلاد وأدوت بحياة الآلاف.

ويعد فريق تحديد الهوية الإماراتي (DVI) الأول على مستوى العالم الذي يصل إلى مدينة درنة المنكوبة للقيام بمهمة تحديد هوية ضحايا إعصار دانيال. ويأتي إرسال الفريق ضمن جهود دولة الإمارات للمساعدة في مكافحة الفيضانات التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف وخلفت دمارا كبيرا. يُعتبر تحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) الطريقة المستخدمة للتعرف إلى ضحايا الحوادث التي تقع فيها إصابات جماعية، سواء كانت من صنع الإنسان أو طبيعية.

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