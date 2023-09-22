العالم اليوم - هل وظيفتك مهددة بالذكاء الاصطناعي؟ هذه المهن معرضة للخطر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 01:21 مساءً - كشف تقرير حديث أن أكثر من ثلثي الوظائف معرضة لخطر الزوال بسبب الذكاء الاصطناعي، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجرى موقع خاص بالتوظيف دراسة من خلال فحص 55 مليون وظيفة شاغرة، تم نشرها بين أغسطس 2022 ويوليو 2023، وتتضمن نحو 2600 مهارة مختلفة.

ووجدت الدراسة أن مهندسي البرمجيات والمحامين والمحاسبين والصحفيين والمصرفيين يواجهون التهديد الأكبر من الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، كان سائقو الشاحنات والممرضات والطهاة وعمال البناء وعمال النظافة هم الأكثر أمانا من مخاطر التكنولوجيا.

وتوصل التقرير إلى أنه كلما زادت احتمالات أداء الوظيفة عن بعد، زاد تعرضها لخطر الزوال بسبب الذكاء الاصطناعي.

وسبق لدراسة للأمم المتحدة أن كشفت أن "معظم الوظائف والصناعات ستضرر من ثورة الذكاء الاصطناعي".

تقرير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة حذر من أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف سيكون "قاسيا".