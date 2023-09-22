العالم اليوم - بريطانيا قد تمرر صفقة استحواذ Microsoft على Activision

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 سبتمبر 2023 02:18 مساءً - قالت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة، الجمعة، إن العرض الجديد والمعدل من Microsoft للاستحواذ على Activision Blizzard الذي تم تقديمه في أغسطس، قد يفتح الباب أمام الموافقة على الصفقة.

وقالت الهيئة إنه بالرغم من وجود مخاوف متبقية محدودة بشأن الصفقة الجديدة، إلا أن Microsoft حددت مجموعة من النقاط التي قد تعالج بشكل مؤقت تلك المشكلات.

وتقوم هيئة تنظيم المنافسة الآن بالتشاور بشأن الحلول قبل اتخاذ القرار النهائي.

الاتفاق الجديد

وفي وقت سابق من هذا العام، منعت هيئة تنظيم المنافسة، شركة Microsoft من الاستحواذ على شركة كامل شركة Activision Blizzard بسبب مخاوف من أن الصفقة ستضر بالمنافسة في قطاع الألعاب السحابية بالمملكة المتحدة.

وبموجب هذه الصفقة الجديدة، لن تقوم Microsoft بشراء حقوق الألعاب السحابية التي تمتلكها Activision، والتي سيتم بيعها بدلاً من ذلك إلى طرف ثالث مستقل، وهي شركة Ubisoft، قبل اكتمال الصفقة.

سيؤدي البيع المسبق لحقوق الألعاب السحابية إلى ترسيخ مكانة شركة Ubisoft كمورد رئيسي للمحتوى لخدمات الألعاب السحابية، مما يكرر الدور الذي كانت ستلعبه Activision في السوق كلاعب مستقل.

على عكس الصفقة الأصلية، لن تتحكم Microsoft بعد الآن في حقوق الألعاب السحابية لمحتوى Activision، لذلك لن تكون في وضع يسمح لها بتقييد الوصول إلى محتوى Activision الرئيسي إلى خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها أو حجب تلك الألعاب عن المنافسين.

وسيكون لشركة Ubisoft بعد تنفيذ الصفقة، كام الحرية في تقديم ألعاب Activision مباشرة للمستهلكين ولجميع موفري خدمات الألعاب السحابية، بما في ذلك خدمات الاشتراك في الألعاب المتعددة، أو أي نموذج جديد لتوفير المحتوى.

وتتطلب الصفقة مع Ubisoft أيضًا من Microsoft نقل ألعاب Activision إلى أنظمة تشغيل أخرى غير Windows.